У вас есть только 10 дней: о чем пенсионеры должны извещать ПФУ
Источник:ПФУ
Пенсионер должен извещать ПФУ об определенных изменениях. Речь идет об информации, которая влияет на начисление пенсионной выплаты.
О чем нужно извещать ПФУ
Пенсионер должен сообщать Пенсионный фонд об изменении определенных данных в течение 10 дней с момента их наступления. Если оповещение не происходит своевременно, ПФУ может заморозить начисление выплат до выяснения обстоятельств.
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О каких изменениях идет речь:
- получение нового паспорта (из-за потери паспорта);
- замена паспорта старого образца на ID-карту;
- смена фамилии или имени;
- изменение адреса проживания;
- увольнение или трудоустройство (начало или окончание предпринимательской деятельности);
- изменение идентификационного кода.
Информация о фамилии и идентификационного кода необходима для корректного заполнения документов. Информация об адресе проживания важна, поскольку электронное пенсионное дело должно храниться по месту жительства пенсионера. А от информации о трудоустройстве и увольнении с работы зависит размер пенсионной выплаты,
– говорится в сообщении ПФУ.
Сообщить ПФУ можно оффлайн – в отделении. Или же пенсионер может сделать это онлайн, воспользовавшись для этого электронным порталом Пенсионного фонда.