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Экономика Соцвыплаты Перерасчета не будет: почему ПФУ не учтет ваш новый стаж
26 июня, 15:15
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Перерасчета не будет: почему ПФУ не учтет ваш новый стаж

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Перерасчет пенсий работающих пенсионеров осуществляется автоматически с 1 апреля, или индивидуально по заявлению.
  • Увеличение пенсии может быть незаметным, если выплата ранее была искусственно "дотянута".

Перерасчет выплат работающих пенсионеров традиционно осуществляется с 1 апреля. Однако иногда он происходит в индивидуальном порядке.

Почему ПФУ не пересчитывает пенсию

Лицо может самостоятельно обратиться в ПФУ для осуществления этого перерасчета, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Обратите внимание! С 1 апреля перерасчет осуществляется автоматически. Если эта процедура должна состояться в индивидуальном порядке, нужно подать специальное заявление в ПФУ.

Нужно заметить что перерасчет пенсий работающих пенсионеров может быть осуществлен только если:

  • с момента последнего перерасчета или назначения пенсии прошло не менее 2 лет;
  • с момента последнего перерасчета или назначения пенсии лицо приобрело 2 года стажа.

То есть, только после того, как пройдет этот период, ПФУ сможет осуществить перерасчет и учесть новоприобретенный стаж.

Заметьте! В некоторых случаях лицо может не чувствовать увеличение пенсии, потому что его выплата ранее была искусственно "дотянута" Пенсионным фондом до определенного минимума.