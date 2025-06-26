Перерасчета не будет: почему ПФУ не учтет ваш новый стаж

Перерасчет выплат работающих пенсионеров традиционно осуществляется с 1 апреля. Однако иногда он происходит в индивидуальном порядке.

Почему ПФУ не пересчитывает пенсию

Лицо может самостоятельно обратиться в ПФУ для осуществления этого перерасчета, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Обратите внимание! С 1 апреля перерасчет осуществляется автоматически. Если эта процедура должна состояться в индивидуальном порядке, нужно подать специальное заявление в ПФУ.

Нужно заметить что перерасчет пенсий работающих пенсионеров может быть осуществлен только если:

с момента последнего перерасчета или назначения пенсии прошло не менее 2 лет;

с момента последнего перерасчета или назначения пенсии лицо приобрело 2 года стажа.

То есть, только после того, как пройдет этот период, ПФУ сможет осуществить перерасчет и учесть новоприобретенный стаж.

Заметьте! В некоторых случаях лицо может не чувствовать увеличение пенсии, потому что его выплата ранее была искусственно "дотянута" Пенсионным фондом до определенного минимума.