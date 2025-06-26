Бывшего заместителя мэра Днепра обвиняют в незаконном обогащении

В течение 2020-2021 годов бывшая жена (на тот момент еще чиновника Днепровского городского совета) стала обладательницей активов и корпоративных прав на более 15 миллионов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Это значительно превышает официально полученные и задекларированные совместные доходы женщины и чиновника,

– уточнили в полиции.

Для того, чтобы скрыть состояние, фигурант в 2016 году расторг брак. Однако пара продолжала совместное проживание и ведение быта с экс-супругой. Несмотря на развод, мужчина и женщина неоднократно отдыхали вместе заграницей.

По результатам проведенной проверки деклараций заместителя мэра Днепра, который занимал эту должность до 2024 года, полицейские обнаружили несоответствия в финансовой отчетности,

– сообщили в НПУ.

В течение 2020-2021 годов бывший чиновник через третьих лиц способствовал оформлению на свою экс-жену недвижимости в Днепре и области:

квартира;

нежилые помещения;

гаражи;

земельные участки;

корпоративные права;

автомобиль и тому подобное.

В то же время в то время его бывшая жена становится владелицей трех жилых помещений и трех складов-паркингов в Барселоне. Их стоимость в гривневом эквиваленте составила более 8,6 миллионов гривен.

Чтобы не показывать приобретенные доходы, в ежегодных декларациях за 2022 и 2023 годы мужчина умышленно не указал сведений о члене семьи – лицо, с которым совместно проживает, и не состоит в браке,

– пояснили в тексте.

В ходе досудебного расследования установлено, что за два года женщина приобрела в собственность имущества на более 15 миллионов гривен. В то же время за этот период общий официальный доход, полученный чиновником и его бывшей женой, составил лишь 6,1 миллиона гривен.

На основании собранных доказательств бывшему заместителю городского головы Днепра заочно сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения на 8,9 миллиона грн, а также декларирование недостоверной информации за 2022 и 2023 год на на общую сумму почти 48 миллионов гривен (статья 368-5 и статья 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины).

Обратите внимание! Максимальное наказание по инкриминируемым статьям до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.