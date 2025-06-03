Придется заплатить сотни тысяч штрафа: что ждет потребителей газа
- Потребители газа могут получить значительные штрафы за вмешательство в работу газовых приборов и газопроводов.
- Размер штрафов рассчитывается индивидуально на основе типа правонарушения, продолжительности, площади помещения и других факторов.
Потребители могут получить значительные штрафы от оператора ГРМ. В частности, штрафные санкции применяются из-за вмешательства в работу газовых приборов.
Какие штрафы должны оплатить потребители газа
Также значительные штрафы применяются за вмешательство в работу газопроводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГазПравду.
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Конкретного размера штрафов в таком случае нет. Все рассчитывается индивидуально, с учетом таких факторов:
- тип и продолжительность правонарушения;
- площадь помещения, что отапливается;
- количество лиц, зарегистрированных в помещении;
- дата, когда состоялось последнее контрольное снятие показаний газового счетчика;
- проектное количество приборов в выбранном помещении.
Все правонарушения можно разделить на 2 большие группы:
- те, из-за которых досчитываются неучтенные объемы природного газа (то есть, придется заплатить за все, что не было учтено);
- нарушения из-за которых изменяется установленный режим начисления объемов распределенного природного газа (то есть, во внимание не принимались фактические показатели счетчика).
При нарушениях как первой, так и второй группы, применяют предельные объемы потребления газа населением. Эти предельные объемы определены в приложении 20 к Кодексу ГРМ. Их можно назвать "штрафными" нормами, поскольку они значительно превышают действующие на сегодня нормы потребления, которые применяются для домохозяйств, не оборудованных счетчиком газа,
– отмечает ГазПравда.
Обратите внимание! Самой дорогой "аферой" считается сейчас врезка в трубопровод.