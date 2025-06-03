Придется заплатить сотни тысяч штрафа: что ждет потребителей газа

Потребители могут получить значительные штрафы от оператора ГРМ. В частности, штрафные санкции применяются из-за вмешательства в работу газовых приборов.

Какие штрафы должны оплатить потребители газа

Также значительные штрафы применяются за вмешательство в работу газопроводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГазПравду.

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Конкретного размера штрафов в таком случае нет. Все рассчитывается индивидуально, с учетом таких факторов:

тип и продолжительность правонарушения;

площадь помещения, что отапливается;

количество лиц, зарегистрированных в помещении;

дата, когда состоялось последнее контрольное снятие показаний газового счетчика;

проектное количество приборов в выбранном помещении.

Все правонарушения можно разделить на 2 большие группы:

те, из-за которых досчитываются неучтенные объемы природного газа (то есть, придется заплатить за все, что не было учтено);

нарушения из-за которых изменяется установленный режим начисления объемов распределенного природного газа (то есть, во внимание не принимались фактические показатели счетчика).

При нарушениях как первой, так и второй группы, применяют предельные объемы потребления газа населением. Эти предельные объемы определены в приложении 20 к Кодексу ГРМ. Их можно назвать "штрафными" нормами, поскольку они значительно превышают действующие на сегодня нормы потребления, которые применяются для домохозяйств, не оборудованных счетчиком газа,

– отмечает ГазПравда.

Обратите внимание! Самой дорогой "аферой" считается сейчас врезка в трубопровод.