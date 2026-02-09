Почему ситуация со светом в Киеве в ближайшее время будет сложной

Ситуация в энергосистеме остается тяжелой, в частности из-за новых ударов России по Западу страны. Киев может забыть об улучшении ситуации вплоть до весны.

Какие последствия для энергетики Киева после последних атак России?

О том, почему несмотря на удары на западе страны страдает Киев, рассказал 24 Каналу Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Эксперт объясняет, что Россию не очень интересует Запад Украины, однако именно оттуда идет экспорт электроэнергии на центральные и восточные области. Чтобы ограничить импорт, и одновременно количество света в Киеве, враг наносит удары по соответствующим АЭС. Речь идет о Ровненской и Хмельницкой. А также о Добротворской и Бурштынской ТЭС.

Эти ТЭС выполняют еще и балансирующую роль в энергосистеме. Таким образом, последний массированный удар России это не только атака на запад, но и на всю Украину,

– говорит Омельченко.

Эксперт отмечает, что в Киеве ситуация даже хуже, чем на Западе. Там за сутки свет есть от 1,5 до 2 часов в целом. Хотя атаковали во время последнего обстрела непосредственно объекты Западной Украины.

Когда Киеву ждать улучшения в энергетике?

В то же время эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук отмечает, что цель врага – каскадная авария и полный блэкаут, что может произойти из-за постоянного снижения и повышения мощностей АЭС.

В Киеве враг разбил так называемый "энергетический узел", то есть внутренних производителей электроэнергии, электрические подстанции, которые соединяют высоковольтные сети и другие. Это и привело к дефициту в столице,

– говорит Корольчук.

Эксперт добавляет, что даже при возможности увеличивать мощность АЭС – ситуация не улучшилась бы, ведь разбиты объекты, передающие электроэнергию.

Поэтому ситуация в Киеве остается худшей и даже с началом весны ситуация для столицы существенно не улучшится.

По крайней мере до середины марта о каком-то улучшении в столице говорить не стоит. Электроэнергию будут подавать точно больше, чем 2 часа, если не будет новых атак,

– пояснил эксперт.

Корольчук в частности говорит, что украинская энергосистема потеряла возможность к регенерированию и восстановлению. А основной вопрос уже не в оборудовании и ресурсах, а в том, что нужно строить новые объекты на замену уничтоженным.

Как государство помогает украинцам?

Недавно Юлия Свириденко сообщила, что планируется контроль за перерасчетом платежек, чтобы украинцы не платили за неиспользованные коммунальные услуги.

В частности с начала 2026 года на энергетику страны зафиксировано 217 атак, поэтому правительство ищет варианты всесторонней поддержки граждан, в частности энергетиков, которые работают круглосуточно.