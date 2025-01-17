Катастрофа для американской экономики: какое решение должен срочно принять Конгресс США

США может столкнуться с экономической катастрофой. Из-за этого есть вероятность роста налогов до рекордного уровня.

Почему экономика США под угрозой

На сегодня запланировано заседание в Сенате, относительно утверждения кандидатуры Скотта Бессента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Читайте также Период предчувствий: может ли повлиять на курс на следующей неделе первые действия Трампа

Бессентт говорит, что одной из основных задач администрации Трампа является сокращение налогов не только для населения, но и для бизнеса.

Скотт Бессент Кандидат на пост главы Министерства финансов США Это самый важный экономический вопрос на сегодняшний день. Если мы не продлим действие этих налоговых льгот, нас ждет экономическое бедствие, и, как всегда, финансовая нестабильность, которая ляжет на плечи людей среднего и рабочего класса.

Бессент говорит, что решение должно быть принято до конца 2025 года. В противном случае могут сократиться налоговые льготы, в частности, и на детей.