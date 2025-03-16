Секреты пенсионной системы: почему одни пенсионеры получают больше, чем другие

Те, кто вышел на пенсию давно, получают меньше денег, чем новые пенсионеры. Это связано с правилами расчета выплат.

Что влияет на конечный размер пенсии

Юристы объяснили украинским пенсионерам, как зарплата влияет на размер пенсии. Дело в том, что при ее расчете учитывается не фактический доход, а скорректированный заработок, передает 24 Канал со ссылкой на "Юристи.ua".

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Чтобы приблизить старые пенсионные выплаты к современным, государство ежегодно проводит индексацию пенсии. Однако даже это не позволяет уравнять пенсии, назначенные 20 лет назад, с нынешними.

Коэффициент зарплаты застрахованного лица – сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Коэффициент заработной платы за месяц определяется путем деления суммы заработной платы лица за этот месяц на среднюю заработную плату в Украине за этот же месяц,

- сообщили специалисты, приведя данные, что были актуальны почти 20 лет назад.

Как самостоятельно рассчитать размер пенсии

Также украинцы имеют возможность самостоятельно просмотреть показатели средней заработной платы за другие периоды на сайте ПФУ в архивном разделе. Расчет пенсии основывается на специальной формуле: СЗП x ИКЗ x КС = сумма пенсионной выплаты, где:

СЗП – средняя зарплата в стране;

ИКЗ – индивидуальный коэффициент зарплаты;

КС – коэффициент стажа (один год равен 1%).

Обратите внимание! Пенсионный фонд недавно утвердил новый показатель средней заработной платы за январь, который применяют для расчета пенсий. Его размер – 18 660 гривен.