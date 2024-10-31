Тысяча Зеленского: почему государство не может инвестировать эти средства на строительство фортификаций

Государство анонсировало выплаты по 1 000 гривен для каждого украинца. Однако общество начало обсуждать возможность использования этих средств на фортификационные или оборонные нужды, хотя программа этого не предусматривает.

Почему средства не могут направить на фортификационные сооружения

Народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная отметила, что эти средства предоставлены партнерами, а значит имеют четкое целевое назначение, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Леся Забуранная Народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Мы не можем потратить средства, которые нам предоставили на социальные расходы на строительство фортификаций. Это невозможно.

Напомним, что на прошлой неделе Президент Зеленский объявил о выплате каждому украинцу по 1 000 гривен, которую можно будет потратить на украинские товары, коммунальные услуги, билеты "Укрзализныци" или лекарства украинского производства.

Заметьте! Программа стартует 1 декабря 2024 года, а средства будут зачислены на карту "Национального кэшбека".