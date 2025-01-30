Меньше, чем ожидалось: что не так с надбавками к украинским пенсиям

Многие пенсионеры в Украине считают свою пенсию маленькой. В то же время некоторые пожилые люди сталкиваются с тем, что возрастная прибавка к пенсии не соответствует их ожиданиям.

Почему украинцы не довольны размером своих пенсий

Так при расчете пенсии сравнивается, какая зарплата была у человека, и какая заработная плата была средней по стране в то время, пишет 24 канал со ссылкой на "На Пенсии".

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Возможно, в советские времена на ту зарплату можно было жить вполне достойно, но когда мы подставляем те цифры в современную формулу расчета пенсии, то ее ценность часто нивелируется. Кроме того, 25 лет стажа по нынешним правилам позволяют получать пенсию в размере лишь 25% от зарплаты,

– говорится в тексте.

В материале добавили, что для того, чтобы минимальная пенсионная выплата достигла хотя бы до уровня 3 370 гривен, нужно

или достичь 80 лет;

или по дополнительным требованиям иметь от 30 лет стажа для женщин и от 35 для мужчин.

Почему пенсия меньше, чем ожидалось

Так с 1 марта 2024 года размер минимальной пенсионной выплаты составляет 2 725 гривен. Ее могут получить такие люди:

не работают;

не имеют 30 лет (для женщин) или 35 лет (для мужчин) стажа соответственно.

Если же пенсия со всеми надбавками меньше указанной суммы, то к ней устанавливают адресную помощь. Таким образом общий размер пенсии должен быть не ниже 2 725 гривень.

Когда человек достигает 70 лет, то должен получить надбавку. Тогда пенсионеру могут установить доплату к пенсии в размере 300 гривен, как и предусматривает соответствующее постановление Кабинета Министров.

В материале отметили, что из-за новой надбавки, очевидно, полностью исчезает адресная помощь. Поэтому общий размер пенсионной выплаты возрастает несущественно.

Проще говоря, одну надбавку дали, а другую забрали,

– объяснили украинцам.

Обратите внимание! Часть доплаты устанавливается сразу – с даты достижения конкретного юбилея. Но есть случаи, когда это ощущается значимым.