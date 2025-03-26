Банки сократили ввоз наличной валюты в Украину: что происходит на валютном рынке

В феврале количество валюты, которую ввезли в Украину сократилось на 38,3% по сравнению с январем. В общем февральский показатель составил – 1,083 миллиардов долларов.

Какое количество валюты ввозилось в феврале 2025 года

Наличных долларов было ввезено всего – 749 миллионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Наличных евро было ввезено на сумму эквивалентную 331 миллиона долларов. А вот вывезенной валюты в феврале было всего на 147 миллионов долларов.

Интересно! Данные НБУ показывают, что спрос на иностранную валюту на валютном рынке в феврале снизился по сравнению с январем как на безналичном, так и на наличном сегментах.

Вероятно, снижение спроса связано с:

ситуацией с экспортом;

улучшением курсовых ожиданий (на фоне действий НБУ).

Обратите внимание! Статистика показывает, что в феврале украинцы купили в банках примерно – 958 миллионов долларов. Это на 35,2% меньше чем в январе (в первый месяц 2025 года украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты).