В России взлетит стоимость электроники в конце 2024 года

В российских магазинах вскоре может вырасти стоимость электроники. Цены должны увеличиться в среднем на 10 – 15%.

Почему подорожает электроника в России

Как сообщают российские СМИ, электроника к началу 2025 года должна подорожать, вследствие увеличения закупочных цен.

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Речь идет о продукции, которую дистрибьюторы закупают сейчас крупными партиями, чтобы подготовиться к предпраздничному периоду. В том числе и из-за желания вовремя доставить товар в страну.

Обратите внимание! Только в октябре закупочная стоимость ноутбуков выросла на ориентировочно 10 – 15%.

Также весомыми причинами роста цен являются:

падение рубля (относительно курса доллара);

отказ иностранных банков проводить платежи из России;

сложная логистика.

При этом, тенденций, указывающих на удешевление этих товаров в будущем, пока нет.

Заметьте! Российская торговая сеть "Мегафон" сообщает о подорожании смартфонов в среднем на 5 – 15%. Компания ожидает увеличения стоимости и другой техники в ближайшее время.