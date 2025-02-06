Из-за введения пошлин в США может сильно ухудшиться ситуация: к чему приведет политика Трампа
Трамп обещал избирателям снизить уровень инфляции. Однако, его нынешние действия могут привести к обратному эффекту.
Почему введение пошлин негативно повлияет на США
Эксперт Ярослав Жалило в комментарии 24 Каналу указывает, что внедрение пошлин, о которых говорит Трамп, является проинфляционным фактором.
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В частности, Жалило указывает на то, что внедрение пошлин будет иметь негативные последствия для всех, кроме тех, кто непосредственно производит товары.
Поэтому американцы почувствуют подорожание цен непосредственно сразу из-за увеличения стоимости товаров на прилавках.
В свою очередь эксперт Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом также спрогнозировал рост цен в результате введения пошлин. Первыми, кто почувствует изменения, по его мнению, будут американцы.
Сейчас эффект от этого трудно предсказать. С одной стороны, это выровняет торговый баланс, а с другой стороны – это приведет к инфляции, к повышению почти всех потребительских цен и к разрыву цепей поставок.
Обратите внимание! США импортирует множество товаров, в частности, детали для машиностроения именно из Мексики и Канады.