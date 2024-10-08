Для граждан, которым назначена субсидия: о чем вы должны немедленно известить ПФУ

Граждане, которым назначена субсидия должны информировать ПФУ об определенных обстоятельствах. Речь идет об изменениях, влияющих на предоставление этой помощи.

О чем нужно информировать ПФУ

Гражданин должен сообщить об изменениях ПФУ в течение 30 календарных дней с момента их наступления, это определено постановлением Кабмина №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

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Какая информация влияет на назначение субсидии: