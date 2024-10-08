Для граждан, которым назначена субсидия: о чем вы должны немедленно известить ПФУ

8 октября 2024, 14:30
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Автор: Анастасия Зорик

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ПФУ

Граждане, которым назначена субсидия должны информировать ПФУ об определенных обстоятельствах. Речь идет об изменениях, влияющих на предоставление этой помощи.

О чем нужно информировать ПФУ

Гражданин должен сообщить об изменениях ПФУ в течение 30 календарных дней с момента их наступления, это определено постановлением Кабмина №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

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Какая информация влияет на назначение субсидии:

  • приобретение права собственности на некоторые виды транспорта (исключением является мопед и прицеп);
  • приобретение имущества, которое имеет стоимость более 50 тысяч гривен;
  • осуществление единовременной покупки на сумму более чем 50 тысяч гривен;
  • изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении лиц (в том числе их семей) ;
  • решение о создании объединения совладельцев многоквартирного дома;
  • смена управляющего или исполнителя коммунальных услуг;
  • пребывание лица из состава домохозяйства или члена его семьи за границей, совокупно более 60 дней;
  • изменения перечня получаемых ЖКУ или условий по которым они предоставляются.