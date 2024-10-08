Для граждан, которым назначена субсидия: о чем вы должны немедленно известить ПФУ
8 октября 2024, 14:30Читати новину українською
Источник:ПФУ
Граждане, которым назначена субсидия должны информировать ПФУ об определенных обстоятельствах. Речь идет об изменениях, влияющих на предоставление этой помощи.
О чем нужно информировать ПФУ
Гражданин должен сообщить об изменениях ПФУ в течение 30 календарных дней с момента их наступления, это определено постановлением Кабмина №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".
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Какая информация влияет на назначение субсидии:
- приобретение права собственности на некоторые виды транспорта (исключением является мопед и прицеп);
- приобретение имущества, которое имеет стоимость более 50 тысяч гривен;
- осуществление единовременной покупки на сумму более чем 50 тысяч гривен;
- изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении лиц (в том числе их семей) ;
- решение о создании объединения совладельцев многоквартирного дома;
- смена управляющего или исполнителя коммунальных услуг;
- пребывание лица из состава домохозяйства или члена его семьи за границей, совокупно более 60 дней;
- изменения перечня получаемых ЖКУ или условий по которым они предоставляются.