Ко вниманию всех пенсионеров: из-за этого вы можете потерять свою пенсию

Пенсионер должен извещать ПФУ об изменении некоторых данных. Если же Пенсионному фонду не предоставить эту информацию своевременно, лицо может не получить свою выплату.

Почему пенсию отменяют

Пенсия не отменяется полностью. В определенных случаях она лишь замораживается до выяснения обстоятельств, сообщает ПФУ.

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То есть, ПФУ только удерживает средства на своих счетах и не передает их пенсионеру. Иногда Пенсионный фонд лишь уменьшает выплаты.

Пенсия может замораживаться или сокращаться из-за:

трудоустройства лица;

увольнения с работы;

начала или окончания предпринимательской деятельности;

выезда на ПМЖ за границу;

смена места жительства/регистрации;

приобретения или потери определенного статуса.

Застрахованное лицо обязано сообщать территориальные органы Пенсионного фонда об изменении сведений, которые вносятся в его персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования,

– объясняют в ПФУ.

Об изменении каких данных нужно сообщать ПФУ:

изменение фамилии;

получение паспорта нового образца (ID-карты);

изменение адреса;

изменение идентификационного кода.

Обратите внимание! На сообщение ПФУ об изменениях, влияющих на пенсионное обеспечение лицо имеет 10 дней.