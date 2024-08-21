Социальные выплаты могут задерживаться: в Минсоцполитики сообщили причину

Социальные выплаты для украинцев могут задерживаться. Эта тенденция возникает из-за того, что первоочередными являются именно военные расходы.

Почему возникают задержки

После расходов на военный сектор уже осуществляются социальные выплаты. Как пояснила чиновница Оксана Жолнович, несмотря на возможную небольшую задержку, начисление этих средств будет происходить обязательно.

Читайте также Влияние санкций: поставки российской нефти в Европу снизились до рекордно низкого уровня

Оксана Жолнович Министр труда и социальной политики Украины Конечно, могут быть задержки, потому что в первую очередь Казначейство покрывает военные расходы. Но после них, на втором уровне, стоят социальные.

Нужно понимать, что все социальные расходы заложены в госбюджет Украины. Пока масштабных задержек в передаче этих средств удавалось избегать.

Напомним! В Украине планируют отменить прожиточный минимум. Вместо этого будет внедрена специальная социальная денежная помощь, которая будет предоставляться в определенных случаях.