Подачу тепла начинает еще один украинский город: где 29 октября начнется отопительный сезон
- С 29 октября в одной из областей начинается отопительный сезон для всех теплогенерирующих предприятий, если температура упадет ниже 8 градусов.
- Жителей региона призывают экономному использованию тепла и своевременной оплаты коммунальных услуг для обеспечения стабильности теплоснабжения.
Ещё один украинский регион начинает отопительный сезон. С 29 октября все теплоэнергетические предприятия области получили возможность начать подачу тепла потребителям.
Где ещё начинается отопительный сезон?
Это значит, что дома, школы, больницы и предприятия Житомирщины начнут получать жизненно необходимое тепло, если среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
С сегодняшнего дня все теплоэнергетические предприятия области могут начать подавать тепло потребителям. Это означает, что наши дома, школы, больницы и предприятия начнут получать жизненно необходимое тепло, если среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов,
– отметил Бунечко.
Он сообщил, что ещё с 14 октября начали подавать тепло котельные, использующие альтернативные виды топлива. А с 29 октября к работе могут подключиться все котельные, работающие на природном газе, обеспечивая теплом всех без исключения потребителей.
Глава Житомирской ОВА подчеркнул, что мы живём в непростое время. В частности, условия войны требуют быть максимально бережливыми и ответственными. Поэтому теплоснабжающие компании сосредоточили особое внимание на экономии энергоресурсов – это общий вклад в энергетическую устойчивость региона и страны.
Хочу обратиться к каждому жителю Житомирщины. Призываю вас бережно использовать тепло и своевременно оплачивать коммунальные услуги,
– сказал Виталий Бунечко.
Важно! Своевременная оплата услуг позволяет закупать топливо, ремонтировать оборудование и обеспечивать стабильность теплоснабжения в условиях сложных вызовов.
Где ещё уже начался отопительный сезон?
В частности, отопительный сезон стартует в столице. Об этом 28 октября сообщил мэр города Виталий Кличко.
29 октября Киев начнёт отопительный сезон в жилом фонде,
– написал он.
Обратите внимание! Для больниц, школ, детских садов и других социальных учреждений подача тепла в Киеве началась ещё 3 октября.
Где только планируют подавать тепло?
- С понедельника (то есть 3 ноября) во Львове запустят отопление в жилых домах. Тепло появится в течение следующих 2–5 дней.
- В случае непредвиденных сбоев горожанам советуют сразу обращаться на горячую линию города. Так специалисты смогут быстро устранить неисправности.