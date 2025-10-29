Подачу тепла начинает еще один украинский город: где 29 октября начнется отопительный сезон

Ещё один украинский регион начинает отопительный сезон. С 29 октября все теплоэнергетические предприятия области получили возможность начать подачу тепла потребителям.

Где ещё начинается отопительный сезон?

Это значит, что дома, школы, больницы и предприятия Житомирщины начнут получать жизненно необходимое тепло, если среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

С сегодняшнего дня все теплоэнергетические предприятия области могут начать подавать тепло потребителям. Это означает, что наши дома, школы, больницы и предприятия начнут получать жизненно необходимое тепло, если среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов,

– отметил Бунечко.

Он сообщил, что ещё с 14 октября начали подавать тепло котельные, использующие альтернативные виды топлива. А с 29 октября к работе могут подключиться все котельные, работающие на природном газе, обеспечивая теплом всех без исключения потребителей.

Глава Житомирской ОВА подчеркнул, что мы живём в непростое время. В частности, условия войны требуют быть максимально бережливыми и ответственными. Поэтому теплоснабжающие компании сосредоточили особое внимание на экономии энергоресурсов – это общий вклад в энергетическую устойчивость региона и страны.

Хочу обратиться к каждому жителю Житомирщины. Призываю вас бережно использовать тепло и своевременно оплачивать коммунальные услуги,

– сказал Виталий Бунечко.

Важно! Своевременная оплата услуг позволяет закупать топливо, ремонтировать оборудование и обеспечивать стабильность теплоснабжения в условиях сложных вызовов.

Где ещё уже начался отопительный сезон?

В частности, отопительный сезон стартует в столице. Об этом 28 октября сообщил мэр города Виталий Кличко.

29 октября Киев начнёт отопительный сезон в жилом фонде,

– написал он.

Обратите внимание! Для больниц, школ, детских садов и других социальных учреждений подача тепла в Киеве началась ещё 3 октября.

