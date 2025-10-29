То есть дома, школы, больницы и предприятия Житомирщины начнут получать жизненно необходимое тепло, если среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, пишет 24 Канал со ссылкой на главу Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
Подачу тепла начинает еще один украинский город: где 29 октября начнется отопительный сезон
Основные тезисы
- С 29 октября в Житомирской области начинается отопительный сезон для всех теплогенерирующих предприятий, если температура упадет ниже 8 градусов.
- Виталий Бунечко призвал жителей к экономному использованию тепла и своевременной оплаты коммунальных услуг для обеспечения стабильности теплоснабжения.
Еще один украинский регион начинает отопительный сезон. С 29 октября все теплогенерирующие предприятия области имеют возможность начать подавать тепло потребителям.