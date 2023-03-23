Как оформить пенсию через смартфон с помощью Дії
Источник:Действие
Заявку на получение пенсии можно подать как лично, так и дистанционно. Онлайн это можно сделать как через личный кабинет ПФУ, так и через сайт или приложение Действие.
Для того чтобы оформить пенсию через Действие, нужно пройти проверку с помощью Действия. Подписи.
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Что для этого нужно
Необходимо быть зарегистрированным в мобильном приложении Действие, активировать Действие. Подпись и подготовить скан-копии необходимых документов.
Чтобы воспользоваться сервисом нужно:
- зайти на веб-портал Действие и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";
- просмотреть информацию, которая появится на экране, а затем перейти по ссылке "Вход".
Как оформить пенсию через сайт ПФУ
После входа в личный кабинет необходимо предпринять следующие шаги:
- в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласуйте дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке вашего заявления. Нажмите "Продолжить" и выберите вид пенсии, например - "Пенсия по возрасту";
- ответить на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку);
- прикрепить скан-копии необходимых документов, подготовленных в соответствии с требованиями по сканированным копиям документов по приведенному перед формированием заявления перечню.
- После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, заполненная по результатам шагов 1-3. При необходимости форму заявления можно отредактировать.
После проверки информации нужно подписать заявление с помощью Действия. Далее нужно отправить ее на рассмотрение Фонда нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ". После обработки заявления представители ПФУ известят состояние обработки заявления и решение о назначении пенсии.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы могут потерять часть стажа для пенсии. через утрату записей в трудовой книжке. Поэтому в ПФУ советуют как можно быстрее зацифровать этот документ.