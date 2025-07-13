Не упустите время – некоторым украинцам нужно подать заявление в ПФУ, чтобы не потерять пенсии

Некоторым украинцам следует подать заявление в Пенсионный фонд. Иначе они рискуют потерять свои выплаты.

Кому нужно подать заявления в ПФУ?

Речь идет о пенсионерах в оккупации, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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Дело в том, что люди пенсионного возраста, выехавшие в Россию во время оккупации или находящиеся сейчас на ВОТ, должны подать заявление о неполучении пенсии от страны-агрессора. Это следует сделать до 31 декабря.

Для этого необходимо написать заявление на ПФУ в произвольной форме о неполучении пенсии от РФ, и подать в ПФУ,

– объяснили в ведомстве.

Кроме того, если пенсионеры проживают на ВОТ, они должны:

раз в год проходить физическую идентификацию (ежегодно до 31 декабря).

осуществлять минимум одну финансовую операцию на своем счете каждые шесть месяцев при условии, если в эти полгода пенсионеры не проходили физическую идентификацию.

Важно! Если информация не поступит до установленного срока, Пенсионный фонд имеет право приостановить пенсию до момента выяснения обстоятельств.