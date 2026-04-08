Правительство подготовит ответ на рост цен: Зеленский дал важное поручение

Война в Иране вызвала экономическую нестабильность по всему миру. Цены стремительно растут, поэтому в Украине разработают новые шаги поддержки для населения.

Какую поддержку подготовит правительство?

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Глава государства отметил, что провел совещание с чиновниками. В частности, оно касалось того, как поддержать украинцев в условиях стремительного роста цен.

Президент дал поручение правительству подготовить меры против ценовых шоков для населения.

Владимир Зеленский Президент Украины Внешняя нестабильность всегда проявляется в очень чувствительных ценовых колебаниях. Правительство должно подготовить шаги по этому, рассчитываю на системные решения.

Он добавил, что война на Ближнем Востоке вызвала много нестабильности в мире. Но еще хуже то, что ситуация вокруг Ирана долго не решается. Из-за этого все рынки дестабилизированы, а страны готовятся к значительным экономическим последствиям.

Нужны наши внутренние решения, чтобы Украина и в настоящее время была обеспечена всем необходимым, чтобы долгосрочно мы могли обеспечивать нашу оборону, нашу экономику, социальные потребности, –

подчеркнул украинский лидер.

Как Украина обеспечивает себя топливом?

Особенно после начала войны в Иране подорожало топливо. Кроме того, ощущается его дефицит во многих государствах, поскольку военные действия нарушили поставки нефтепродуктов. Впрочем, по словам Зеленского, Украине удалось договориться о поставках топлива.

За март и апрель происходит транспортировка необходимых объемов. Как сообщил, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский, все топливо уже законтрактовано до конца апреля.

Вместе с тем Киев продолжает работать по поставкам горючего как с партнерами в Европе, так с государствами Ближнего Востока.

Это, в частности, часть нашего нового сотрудничества: Украина экспортирует безопасность, и получает необходимое для внутренней уверенности и для энергетической безопасности,

– добавил Зеленский.

Важно! В конце марта Зеленский посетил с визитом страны Ближнего Востока. Во время встреч среди прочего шел разговор о горючем для Украины. Впоследствии президент заявил, что ему удалось договориться о поставках дизеля как минимум на год.

