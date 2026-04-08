Яку підтримку підготує уряд?

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Дивіться також Частина українців у Польщі двічі отримає допомогу 800+ у квітні

Глава держави зазначив, що провів нараду з урядовцями. Зокрема, вона стосувалася того, як підтримати українців в умовах стрімкого зростання цін.

Президент дав доручення уряду підготувати заходи проти цінових шоків для населення.

Володимир Зеленський Президент України Зовнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях. Уряд має підготувати кроки щодо цього, розраховую на системні рішення.

Він додав, що війна на Близькому Сході викликала багато нестабільності у світі. Але ще гірше те, що ситуація навколо Ірану довго не вирішується. Через це всі ринки дестабілізовані, а країни готуються до значних економічних наслідків.

Потрібні наші внутрішні рішення, щоб Україна й на цей час була забезпечена всім необхідним, щоб довгостроково ми могли забезпечувати нашу оборону, нашу економіку, соціальні потреби, –

наголосив український лідер.

Як Україна забезпечує себе пальним?

Особливо після початку війни в Ірані здорожчало пальне. Окрім того, відчувається його дефіцит у багатьох державах, оскільки військові дії порушили постачання нафтопродуктів. Втім, за словами Зеленського, Україні вдалося домовитися про постачання пального.

За березень та квітень відбувається транспортування необхідних обсягів. Як повідомив, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський, все пальне вже законтрактовано до кінця квітня.

Разом з тим Київ продовжує працювати щодо постачання пального як з партнерами у Європі, так із державами Близького Сходу.

Це, зокрема, частина нашої нової співпраці: Україна експортує безпеку, і отримує необхідне для внутрішньої впевненості та для енергетичної безпеки,

– додав Зеленський.

Важливо! Наприкінці березня Зеленський відвідав з візитом країни Близького Сходу. Під час зустрічей серед іншого йшла розмова щодо пального для України. Згодом президент заявив, що йому вдалося домовитися про постачання дизелю як мінімум на рік.

Які програми підтримки працюють у квітні?