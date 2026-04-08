Какую поддержку подготовит правительство?
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Глава государства отметил, что провел совещание с чиновниками. В частности, оно касалось того, как поддержать украинцев в условиях стремительного роста цен.
Президент дал поручение правительству подготовить меры против ценовых шоков для населения.
Внешняя нестабильность всегда проявляется в очень чувствительных ценовых колебаниях. Правительство должно подготовить шаги по этому, рассчитываю на системные решения.
Он добавил, что война на Ближнем Востоке вызвала много нестабильности в мире. Но еще хуже то, что ситуация вокруг Ирана долго не решается. Из-за этого все рынки дестабилизированы, а страны готовятся к значительным экономическим последствиям.
Нужны наши внутренние решения, чтобы Украина и в настоящее время была обеспечена всем необходимым, чтобы долгосрочно мы могли обеспечивать нашу оборону, нашу экономику, социальные потребности, –
подчеркнул украинский лидер.
Как Украина обеспечивает себя топливом?
Особенно после начала войны в Иране подорожало топливо. Кроме того, ощущается его дефицит во многих государствах, поскольку военные действия нарушили поставки нефтепродуктов. Впрочем, по словам Зеленского, Украине удалось договориться о поставках топлива.
За март и апрель происходит транспортировка необходимых объемов. Как сообщил, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский, все топливо уже законтрактовано до конца апреля.
Вместе с тем Киев продолжает работать по поставкам горючего как с партнерами в Европе, так с государствами Ближнего Востока.
Это, в частности, часть нашего нового сотрудничества: Украина экспортирует безопасность, и получает необходимое для внутренней уверенности и для энергетической безопасности,
– добавил Зеленский.
Важно! В конце марта Зеленский посетил с визитом страны Ближнего Востока. Во время встреч среди прочего шел разговор о горючем для Украины. Впоследствии президент заявил, что ему удалось договориться о поставках дизеля как минимум на год.
Какие программы поддержки работают в апреле?
С 20 марта в Украине заработала государственная программа кэшбэка на топливо. Согласно решению правительства, компенсация составляет 15% для дизельного топлива, 10% – для бензина и 5% – для автогаза. Ожидается, что такая инициатива позволит водителям экономить примерно от 2 до 11 гривен на каждом литре. В то же время установлен месячный лимит – не более тысячи гривен кэшбэка на человека.
Кроме этого, в апреле государство предусмотрело единовременную финансовую помощь в размере 1 500 гривен для около 13 миллионов граждан. Выплаты получат пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, получатели базовой социальной поддержки, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и одинокие матери.
Как отметили в правительстве, средства будут начисляться автоматически по уже действующему механизму – так же как и пенсии или другие социальные выплаты. Деньги будут поступать на банковские счета или через "Укрпочту". Дополнительно обращаться с заявлением не нужно.