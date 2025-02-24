Украина может получить новую помощь от ЕС: о какой сумме идет речь

ЕС рассматривает возможность предоставления Украине новой помощи. Речь идет именно о военной поддержке.

Какую помощь может предоставить Украине ЕС

Сумма дополнительного военного пакета еще не определена, сообщает 24 канал со ссылкой на Рикардо Йозвяка.

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Обратите внимание! Сегодня состоялась встреча министров иностранных дел ЕС.

Рикард Йозвяк Корреспондент "Радио Свобода" Министры иностранных дел обсудили дополнительный пакет военной помощи Украине сегодня. До сих пор нет согласия относительно суммы.

Йозвяк говорит, что минимальный размер этого пакета, вероятно, – 20 миллиардов евро. Однако эта сумма может вырасти и до 30 миллиардов евро.

Условия предоставления этой помощи пока что неопределенны. Вероятнее всего, конечное решение будет принято уже на следующей неделе.

Заметьте! На следующей неделе состоится встреча лидеров стран ЕС. О внеочередном саммите 6 марта сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.