Зарплата - по новым правилам: правительство усиливает поддержку людей с инвалидностью

В Украине усиливают поддержку людей с инвалидностью. Правительство приняло новое постановление, которое четко определяет, как исчислять среднюю зарплату для уплаты взносов за их трудоустройство.

Какие новые правила приняло правительство?

Ранее механизм расчета средней зарплаты для взносов мог вызвать трудности у работодателей. Новый порядок ставит точку в спорах, отмечает Минсоцполитики.

Нововведения правительства определяют правила исчисления среднемесячной зарплаты:

Единый стандарт. Утверждена четкая формула, как вычислить среднемесячную зарплату на одного работника за квартал.

Борьба с манипуляциями . Правительство четко прописало список выплат, которые входят в расчет, и тех, что не включаются. Это исключает возможность искусственно занижать сумму взноса.

Контроль за первичкой. Определено, на основе каких именно бухгалтерских документов должны проводиться расчеты.

Показатель среднемесячной зарплаты на предприятии используют, чтобы определить размер взноса на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.

Новые правила распространяются на компании, где работает 8 и более штатных работников.

Важно! Если такое предприятие не выполняет установленную законом квоту на рабочие места для людей с инвалидностью, оно обязано платить взнос, пишет Кадроленд. Теперь этот платеж станет более прозрачным и понятным.

Что означает это решение правительства?

Специалисты отмечают, что главная цель такого решения правительства – не наполнить бюджет штрафами, а создать условия, при которых работодателю будет проще и понятнее нанять человека с инвалидностью, чем рассчитывать сложные взносы.

Принятие постановления обеспечит единый, прозрачный и понятный подход к расчету взноса и будет способствовать надлежащей реализации механизма поддержки трудоустройства лиц с инвалидностью. порядок использования первичных документов и бухгалтерских данных для расчета,

– отмечают в Минсоцполитики.

Правительственное постановление призвано:

помочь людям с инвалидностью реализовать свое право на трудоустройство;

стимулировать компании создавать новые рабочие места;

Также нововведения помогут лучше контролировать использование средств, которые идут на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.

