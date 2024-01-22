Доллар на наличном рынке: упала ли стоимость валюты за выходные

22 января 2024, 10:09
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В банках американская валюта продолжает дешеветь, а в обменниках цена существенно выросла. Покупка обменниками валюты выросла до более чем 38 гривен.

Курс валют в банках

  • По состоянию на утро 22 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,70 гривны (-10 копеек против 19 января), а продажа – 38,25 гривны (-15 копеек).

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  • Покупка наличного евро в среднем производится по 41,05 гривны (-25 копеек), а продажа – в среднем за 41,80 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках

  • В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,03 гривны (+27 копеек), а продажа – 38,47 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колебалось на уровне: покупка – 41,15 гривны (-14 копеек), а продажа – 42,03 гривны (+19 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,18 гривны (+3 копейки), а продажа – 38,30 гривны (без изменений).
  • Евро покупают за 41,60 гривны (без изменений), а продают за 41,83 гривны (-2 копейки).

От кого зависит опуститься ли курс доллара ниже

В комментарии 24 Каналу эксперт Борис Кушнирук рассказывает, что Нацбанк влияет на стоимость доллара в Украине.

Следовательно, учитывая, что в Украине сейчас огромный торговый дефицит, соответственно курс определяет НБУ своими интервенциями.

 

Борис Кушнирук

Экономист

С одной стороны, понятна ситуация в условиях войны, когда есть огромный торговый дефицит и вам его нужно покрывать за счет постоянных интервенций. Но, с другой стороны, проблема в том, что это происходит не прогнозируемо.

Автор: Валерія Городинська