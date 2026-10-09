Украина усиливает охрану АЗС в преддверии зимы: будет ли дефицит топлива
На украинских автозаправочных станциях все чаще появляются песчаные взрывозащитные барьеры и бетонные укрытия. Так власти пытаются защитить сети АЗС на фоне российских атак на топливную инфраструктуру в больших городах.
Как Украина готовится к зиме
С начала полномасштабной войны в 2022 году Россия наносила удары по автозаправочным станциям в прифронтовых районах, о чем пишет Reuters.
Но в последние месяцы Москва расширила свою воздушную кампанию. Российская армия проводит атаки против операторов топливного рынка в Киеве, Днепре и Харькове.
Представительница руководства государственной компании "Укрнафта" – крупнейшей нефтяной компании Украины – заявила, что предприятие принимает меры для защиты своих объектов. По ее словам, удары не приведут к дефициту топлива этой зимой, несмотря на ожидаемый рост спроса на 10–15%.
Даже после попаданий в заправочные станции их работу иногда удается восстановить за несколько дней, о чем отметила директор сети АЗС "Укрнафты" Леся Жарская.
Мы будем защищать объекты. Мы будем восстанавливать их работу. Мы готовы к зиме,
– сказала она в интервью.
За последние недели в Киеве подверглись ударам как минимум шесть АЗС "Укрнафты". Всего за последние шесть месяцев Россия уничтожила более 300 автозаправочных станций, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
- Москва утверждает, что не атакует гражданскую инфраструктуру Украины намеренно. Но усилила удары по населенным пунктам на фоне трудностей российских войск с продвижением на фронте.
- В то же время украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к дефициту топлива в России, поэтому страна ввела запрет на его экспорт.
Чтобы снизить риски в населенных пунктах, в частности в Киеве (где расположено три десятка из 660 АЗС компании), "Укрнафта" установила взрывозащитные барьеры из проволочных сетчатых конструкций – габионов, наполненных песком. В ближайшее время такие конструкции планируется установить и в других городах.
Когда объявляют желтый или красный уровень воздушной тревоги, мы приостанавливаем работу и просим клиентов покинуть территорию, а сотрудники направляются в укрытия,
– сказала Жарская.
Ожидается, что зимой, с понижением температуры, Россия вновь усилит удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам Жарской, "Укрнафта" уже оснастила автозаправочные станции своей сети резервными дизельными генераторами и заключила контракты на достаточные объемы импорта топлива, чтобы предотвратить перебои с поставками.
Напомним, что россияне атаковали АЗК "Укрнафты" в Днепропетровской области. В результате атаки никто не пострадал. Однако " автозаправочная станция " получила повреждения.