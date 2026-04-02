Правительство готовится к зиме: что уже сделали к следующему отопительному сезону

Правительство уже активно готовится к следующей зиме. В частности, в рамках подготовки были внедрены Планы устойчивости регионов

Как в Украине готовятся к следующему отопительному сезону?

С каждой областью правительство работает отдельно, о чем сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Алексей Кулеба Министр развития общин и территорий Украины Планы устойчивости – тема, которой мы системно занимаемся с февраля – чтобы обеспечить нормальное прохождение следующего отопительного сезона.

В частности Кулеба сообщил, что уже было сделано, чтобы подготовить Украину к холодам:

области разработали планы устойчивости, исходя из потребностей каждого региона;

планы согласованы и утверждены на уровне СНБО;

регионы уже получают начальное финансирование на реализацию;

Министерство продолжает поиск дополнительных средств;

началась практическая реализация планов.

Государство уже выделяет более 22 миллиардов гривен первоочередного финансирования. Как рассказал министр, процедуры максимально упрощены, а приоритетом является скорость на местах.

Он отметил, что выезжает в регионы и вместе с руководителями ОВА и общинами отрабатывает их планы на местах.

Детально проходим по каждому объекту и держим выполнение на постоянном контроле,

– написал Алексей Кулеба.

Обратите внимание! Министр сообщил, что части регионов нужно существенно ускорить подготовку, ведь это вопрос "персональной ответственности каждого на своем уровне".

Напомним, что планы устойчивости утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в указе на сайте ОП.

Владимир Зеленский подписал указ 14 марта текущего года.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 марта 2026 года "Относительно Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов",

– говорится на сайте.

Заметьте! Контроль по выполнению решения возлагается на секретаря СНБО, а указ вступает в силу со дня его опубликования.

