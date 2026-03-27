Украина уже готовится к следующей зиме: Свириденко назвала основные четыре шага

Еще не во всех городах Украины закончился нынешний отопительный сезон, а государство уже начало готовиться к следующему. Сейчас правительство разработало четыре важных шага, которые необходимо воплотить до зимы.

Как Украина готовится к отопительному сезону?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время выступления в Верховной Раде 27 марта.

По ее словам, к следующему отопительному сезону Украина начала готовиться еще с первого дня весны. При этом учитывали все уроки, которые получили в течение этой сложной зимы.

Вместе с общинами, с областными военными администрациями, с мэрами городов готовить так называемые энергетические планы устойчивости,

– рассказала премьер-министр.

Свириденко отметила, что планы устойчивости в целом содержат четыре главных шага:

физический защита энергообъектов, подстанций;

развитие когенерационных мощностей;

обеспечение альтернативных источников водоснабжения и водоотведения;

децентрализованное теплоснабжение.

Все регионы подали планы устойчивости и утвердили их на заседании Совета нацбезопасности и обороны. И наша задача сейчас обеспечить 30% финансирования со стороны государственного бюджета, 20% со стороны местных бюджетов,

– отметила Свириденко.

Она добавила, что на прошлой неделе Кабмин уже выделил первые средства для прифронтовых регионов. Сегодня, 27 марта, правительство рассмотрит вопрос о финансировании также неприфронтовых территорий.

Сколько средств нужно на подготовку?

Ранее премьер озвучила сумму, которая необходима Украине на подготовку к следующему отопительному сезону. По подсчетам, общая стоимость планов устойчивости вместе с потребностями Киева составляет почти 278 миллиардов гривен.

В этом вопросе Украина полагается на международную поддержку. Поэтому Свириденко провела рабочее совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Дипломаты должны приложить усилия, чтобы привлечь помощь партнеров:

для увеличения взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;

обеспечение государства необходимым энергетическим оборудованием;

и поставки топлива на фоне роста мировых цен на энергоносители.

Важно! Украина создаст Стратегический резерв в рамках Фонда энергетической поддержки Украины. Сейчас его доступный бюджет составляет 197 миллионов евро. Эти средства будут тратить для создания запасов энергетического оборудования для ремонтов, рассказал министр энергетикик Денис Шмыгаль.

Какие регионы уже получили финансирование?