Подготовка к зиме завершена: Украина готова к отопительному сезону

Все регионы Украины успешно завершили подготовку к отопительному сезону 2024–2025 года. Благодаря скоординированным усилиям были обеспечены необходимые ремонты и готовность к чрезвычайным ситуациям.

Когда дома подключат к теплу

Объекты социальной инфраструктуры начали отапливать с середины октября, а большинство жилых домов подключат уже сегодня, 1 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

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В этом году отопление в домах подключается согласно индивидуальным графикам для каждой области. Это обусловлено:

тепловым режимом;

объемом ремонтных и восстановительных работ.

Также регионы создали алгоритмы действий для реагирования на чрезвычайные ситуации в энергетической системе. В частности, это: установление когенерационных установок, обеспечение генераторами, разработка планов взаимодействия на случай чрезвычайных ситуаций.