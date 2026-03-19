Подготовка к следующей зиме: Свириденко назвала сумму, которая нужна Украине
На фоне нынешней зимы Украина уже начала активно готовиться к отопительному сезону. Правительство в частности планирует обеспечение энергетической устойчивости.
Как Украина готовится к следующей зиме?
Премьер-министр Юлия Свириденко уже провела рабочее совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, о чем говорится в ее социальных сетях.
Совещание касалось:
- шагов для обеспечения энергетической устойчивости;
- и основных направлений планов энергетической устойчивости регионов.
Общая стоимость плана вместе с потребностями Киева составляет почти 278 миллиардов гривен.
Уже сегодня мы должны принять безотлагательные шаги для подготовки к очередному отопительному сезону в условиях российских атак на критическую инфраструктуру нашего государства.
Она подчеркнула, что привлечение международных партнеров является ключевой задачей украинских представителей за рубежом. Свириденко в частности обозначила приоритетные задачи для украинских дипломатов на этом направлении.
Речь идет о совместной работе для усиления энергетической безопасности Украины, увеличение взносов в Фонд поддержки энергетики Украины, обеспечение нашего государства необходимым энергетическим оборудованием и топливом на фоне роста мировых цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке,
– объяснила Юлия Свириденко.
Заметьте! Политик добавила, что Координационный центр по реализации планов устойчивости определен платформой для координации действий.
В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль рассказывал, что в рамках Фонда энергетической поддержки Украины будет создан Стратегический Резерв.
Доступный бюджет Резерва на сегодня уже составляет 197 миллионов евро,
– сообщил Шмыгаль.
Благодаря этому механизму украинские компании смогут накопить энергетическое оборудование к следующей зиме и использовать сформированные запасы для ремонтов.
Что следует знать относительно действующего отопительного сезона?
Действующий отопительный сезон в Украине зависит в частности от погодных условий. Например, уже на следующей неделе планируют выключать тепло в Николаеве.
В частности нынешний отопительный сезон длится с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года. Однако ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба говорил, что страна имеет ресурсы предоставлять тепло и до 15 апреля.