Украина готовится к зиме: Шмыгаль сделал важное заявление

Украина учла все уроки, которые преподал враг на протяжении многих лет. В частности, в этом году страна подготовлена к зиме значительно лучше, чем в предыдущие отопительные сезоны.

Что рассказал Шмыгаль о подготовке к отопительному сезону

Киев защитил максимальные мощности генерации, а также передачи электроэнергии, о чем сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Шмыгаль пояснил, что россияне меняют тактику, но стратегия остается прежней: оставить украинцев без электроэнергии, водоснабжения и отопления. В настоящее время российская армия использует новые дроны с кумулятивными зарядами, которые повреждают опоры и линии электропередачи. Однако большие объекты, которые трудно восстанавливать, пока защищены.

Сегодня ремонты занимают немного времени, но их настолько много, что, конечно же, это ощущают наши города, особенно Киев, потому что Киев находится под особым вниманием и подвергается атакам врага постоянно, днем и ночью,

– сказал Шмыгаль.

Более того, в рамках подготовки к отопительному сезону вместе с союзниками Украина обработала и получила более 33 тысяч тонн различного энергетического оборудования для всех регионов.

Напомним, что компания "Нафтогаз" накопила рекордное количество газа к зиме. Речь идет о 16 миллиардах кубометров "голубого топлива".

В частности, подача тепла уже началась в некоторых регионах. Например, отопительный сезон уже начался в Киеве. Также начали подавать тепло в Хмельницкой области.