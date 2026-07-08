Резервные котельные будут запускаться быстрее: как новые правила повлияют на отопительный сезон

В Украине упростили механизм подключения резервных источников тепловой энергии на случай повреждения критически важной инфраструктуры. Новые правила должны помочь быстрее восстанавливать теплоснабжение после российских атак и повысить устойчивость энергосистемы.

Как будет работать новый механизм для резервных источников тепла

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила изменения в постановление № 355 от 29 марта 2022 года. Документ регулирует особенности подключения резервных источников тепловой энергии к газораспределительным системам в условиях военного положения.

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Благодаря нововведениям резервные котельные и другие объекты теплогенерации смогут оперативнее вступать в строй в случаях, когда теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции или другие теплогенерирующие мощности будут повреждены или уничтожены в результате вражеских обстрелов.

Постановление определяет порядок использования высвободившейся мощности газораспределительных сетей без превышения допустимых объемов потребления газа. Также документ регламентирует взаимодействие между военными администрациями, операторами газораспределительных систем, оператором ГТС, тепловыми сетями и владельцами соответствующих объектов.

Кроме того, новые правила устанавливают механизмы эксплуатации резервных источников тепла, их перевода в резервный режим и последующего возобновления работы основных объектов генерации после завершения ремонтов.

Что изменится для потребителей

Председатель НКРЭКП Юрий Власенко подчеркнул, что принятое решение позволит более эффективно использовать газовые мощности, которые высвобождаются после повреждения энергетических объектов. Вместо простоя эти ресурсы можно будет быстро направлять на работу резервных котельных, обеспечивающих производство тепла и горячей воды.

Для населения это означает сокращение времени восстановления теплоснабжения после чрезвычайных ситуаций. В случае повреждения основных источников тепла резервные мощности смогут быстрее брать на себя функции обеспечения населенных пунктов тепловой энергией.

Особенно важным это решение является в преддверии нового отопительного сезона, когда риск атак на энергетическую инфраструктуру остается высоким. Благодаря новому механизму местные власти и энергетические компании получат больше инструментов для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что максимальное использование резервных источников генерации является одним из ключевых элементов подготовки к зиме в условиях войны. Новые правила позволят эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и повысят надежность систем теплоснабжения даже в случае новых ударов по энергетической инфраструктуре.

Между тем после энергетического кризиса, вызванного резким сокращением поставок газа из России, и новых перебоев из-за войны в Иране, Берлин также решил перестраховаться. Германия планирует создать экстренные запасы газа.