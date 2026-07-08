Як працюватиме новий механізм для резервних джерел тепла

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила зміни до постанови №355 від 29 березня 2022 року. Документ регулює особливості приєднання резервних джерел теплової енергії до газорозподільних систем в умовах воєнного стану.

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Завдяки нововведенням резервні котельні та інші об'єкти теплогенерації зможуть оперативніше розпочинати роботу у випадках, коли теплоелектроцентралі, теплоелектростанції чи інші теплогенеруючі потужності будуть пошкоджені або знищені внаслідок ворожих обстрілів.

Постанова визначає порядок використання вивільненої потужності газорозподільних мереж без перевищення допустимих обсягів споживання газу. Також документ регламентує взаємодію між військовими адміністраціями, операторами газорозподільних систем, оператором ГТС, тепловими мережами та власниками відповідних об'єктів.

Крім того, нові правила встановлюють механізми експлуатації резервних джерел тепла, їхнього переведення в резервний режим та подальшого повернення до роботи основних об'єктів генерації після завершення ремонтів.

Що зміниться для споживачів

Голова НКРЕКП Юрій Власенко наголосив, що ухвалене рішення дозволить ефективніше використовувати газові потужності, які вивільняються після пошкодження енергетичних об'єктів. Замість простою ці ресурси можна буде швидко спрямовувати на роботу резервних котелень, що забезпечують виробництво тепла та гарячої води.

Для населення це означає скорочення часу відновлення теплопостачання після надзвичайних ситуацій. У разі пошкодження основних джерел тепла резервні потужності зможуть швидше перебирати на себе функції забезпечення громад тепловою енергією.

Особливо важливим це рішення є напередодні нового опалювального сезону, коли ризик атак на енергетичну інфраструктуру залишається високим. Завдяки новому механізму місцева влада та енергетичні компанії отримають більше інструментів для оперативного реагування на можливі аварійні ситуації.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що максимальне використання резервних джерел генерації є одним із ключових елементів підготовки до зими в умовах війни. Нові правила дозволять ефективніше використовувати наявні ресурси та підвищать надійність систем теплопостачання навіть у разі нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Тим часом після енергетичної кризи, яку спричинило різке скорочення постачань газу з Росії, та нових перебоїв через війну в Ірані, Берлін також вирішив перестрахуватися. Німеччина планує створити екстрені запаси газу.