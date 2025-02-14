Возрастет ли в Украине тариф на свет из-за восстановления энергообъектов

В Украине распространяются информация о возможном существенном повышении тарифа на электроэнергию из-за восстановления поврежденных энергообъектов. Однако министр энергетики разъяснил ситуацию.

Будут ли повышать тариф на свет

Герман Галущенко, министр энергетики Украины, опроверг слухи о повышении тарифа на электроэнергию для восстановления энергообъектов. Об этом он сказал в Верховной Раде, передает 24 Канал со ссылкой на Еспресо.

Читайте также Чтобы избежать двойной оплаты: сколько времени нужно хранить квитанции за коммуналку

Министр отметил, что действующий тариф будет действовать до завершения отопительного сезона, после чего его пересмотрят и, вероятно, продолжат.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Никаких планов по поднятию тарифов электроэнергии на сегодня нет. Есть тариф, который действует до конца отопительного сезона, но мы его будем дальше рассматривать и продлевать.

Министр подчеркнул, что эти заявления не соответствуют действительности, поскольку эти процессы не связаны. Он отметил, что восстановление энергообъектов – это коммерческий проект, поэтому финансирование можно привлекать отдельно.