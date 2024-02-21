Доллар продолжает лезть вверх: перевалила ли цена за более 39 гривен

Доллар в банках и на черном рынке дорожает уже несколько дней подряд. Таким образом, продажа американской валюты достигает уже 38,7 – 38,8 гривны, а вот евро составляет 42 гривны.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 21 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,25 гривны (+25 копеек против 20 февраля), а продажа – 38,80 гривны (+30 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,30 гривны (+30 копеек), а продажа – в среднем за 42 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,60 гривны (+14 копеек), а продажа – 38,76 гривны (+16 копеек).

(+14 копеек), а продажа – (+16 копеек). Евро покупают по 41,81 гривны (+21 копейку), а продают за 42,02 гривны (+20 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 20 февраля, в обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,01 гривны (-7 копеек), а продажа – 38,76 гривны (+22 копеек), по данным finance.ua.

(-7 копеек), а продажа – (+22 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,32 гривны (-5 копеек), а продажа – 41,98 гривны (+17 копеек).

Прогноз банкира по курсу доллара

Анна Золотько в разговоре с 24 Каналом отметила, что на этой неделе ожидается оживление торгов на ВРУ. Это может повлиять курс, а именно на его умеренный рост в безналичном сегменте.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Спрос на валюту на наличном рынке, скорее всего, будет оставаться подавленным, что типично для второй декады месяца, и ограничивать потенциал для подорожания наличной валюты.

Эксперт, что на прошлой неделе наличный рынок отреагировал на курсовую динамику межбанка ростом курса доллара.

По словам Золотько, диапазон, в котором может находиться американская валюта на этой неделе, составит 38,2 – 38,8 гривны за валюту.