Новая курсовая отметка достигнута: Нацбанк установил стоимость доллара

За выходные американская валюта подорожала, как и европейская. Цены обеих приближаются к отметкам в 40 и 43 гривны соответственно.

Официальный курс 13 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,72 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 17 копеек против 10 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,81 гривны, что на 38 копеек больше, чем в прошлую пятницу.

Какой будет официальный курс доллара и евро 14 мая:

доллар – 39,61 гривны,

евро – 42,74 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 13 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,50 гривны, а продажа – 39,98 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,57 гривны , а продажа – 39,99 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,85 гривны, а продажа – 39,95 гривны.

Какого курса ждать

Как рассказала в комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько, на прошлой неделе торги на ВРУ завершались котировками в пределах 39,5 – 39,6 гривны за доллар. Поэтому снизился и наличный курс доллара.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Повышенная курсовая волатильность, скорее всего, будет сопровождать и торги на этой неделе.

Золотько прогнозирует, что на этой неделе наличный курс доллара может находиться в пределах 39,5 – 40,2 гривны за доллар.

С одной стороны, в ближайшие дни дополнительный спрос на иностранную валюту будут формировать из-за решения регулятора решения по ослаблению валютных ограничений для бизнеса.

в ближайшие дни дополнительный спрос на иностранную валюту будут формировать из-за решения регулятора решения по ослаблению валютных ограничений для бизнеса. С другой стороны, до конца этой недели стоит ожидать, что предложение валюты усилится. Все из-за приближения 20 мая, когда бизнес должен уплатить налоги за I квартал.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.