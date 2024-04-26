Цена существенно поднялась: курс доллара от НБУ обновил показатели

Официальный доллар подскочил в цене за последние сутки. Выросла стоимость аж на 20 копеек. Евро же подорожало еще больше.

Официальный курс 26 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,67 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 20 копеек против 25 апреля.

Читайте также НБУ снизил учетную ставку, от которой зависят депозиты и инфляция

Что касается евро, то на сегодня его цена составила 42,52 гривны, что на 34 копейки больше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 29 апреля:

доллар – 39,60 гривны,

евро – 42,44 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 26 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,60 гривны , а продажа – 40 гривен.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,77 гривны, а продажа – 39,90 гривны.

Прогноз курса перед праздниками в мае

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в мае Нацбанк может "дать больше свободы" рынку при курсообразовании на межбанке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка стоит ожидать незначительные, почти ежедневные, колебания курсов как в сторону подорожания, так и в сторону уменьшения. Ожидаемые отклонения от "базового" курса в среднем составят до 2% в неделю.

Также, в начале мая на наличном рынке может сработать "правило праздника". Речь идет об увеличении операций перед Пасхой в среднем на 10 – 15%.

Соответственно при условии роста предложения наличные курсы валют могут несколько снизиться, но в пределах 2% (до 0,8 гривны),

– добавляет банкир.

Ожидается, что в последний месяц весны колебания курсов на наличном рынке и на межбанке – в диапазоне 39 – 41 гривны за доллар.