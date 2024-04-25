Официальный курс 25 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,47 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 11 копеек против 24 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составила 42,18 гривны, что на 8 копеек меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 26 апреля:

доллар – 39,67 гривны,

евро – 42,52 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 25 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,88 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,33 гривны , а продажа – 39,96 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,75 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

Почему доллар дорожает

В НБУ объяснили, что ситуация с подорожанием доллара обусловлена рыночными факторами. Впрочем, это не повлияет на стабильность рынка.

Как рассказывает председатель НБУ Андрей Пышный на брифинге, регулятор продолжает придерживаться режима "управляемой гибкости", а потому валюта колеблется под действием спроса и предложения.

Андрей Пышный Глава НБУ Те колебания, которые мы сейчас наблюдаем, не несут никакой угрозы. Эта динамика является вполне безопасной и обусловлена рыночными предпосылками.

Кроме того, Пышный добавил, что Украина постепенно возвращается к довоенным показателям. И для регулирования дальнейшей динамики Нацбанк сохранит присутствие на рынках.

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