31 июля, 09:23
Как изменился официальный курс злотого в последний день июля
Основні тези
- Официальный курс злотого 31 июля составил 11,28 гривны, увеличившись на 1 копейку от 30 июля.
- В банках курс покупки злотого остался на уровне 11 гривен, а курс продажи вырос на 5 копеек до 11,60 гривны.
В июле курс злотого был стабилен. Периодически происходили почти неощутимые колебания. В конце месяца злотый начал ощутимо дешеветь.
Как изменился официальный курс злотого?
31 июля, официальный курс злотого составил – 11,28 гривны (+1 копейка, по сравнению с 30 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой курс злотого в банках и обменниках?
Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках:
- покупка – 11 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 30 июля);
- продажа – 11,60 гривны за злотый (+5 копеек).
В обменниках изменения следующие:
- покупка – 11,25 гривны за злотый (-10 копеек);
- продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).
За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых?
- в банке приобрести 100 злотых можно за примерно – 1 160 гривен;
- в обменнике такое приобретение обойдется в ориентировочно – 1 145 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых сейчас?
- если обменивать 100 злотых в банке, есть возможность получить ориентировочно – 1 100 гривен;
- в обменнике, в свою очередь, удастся выручить примерно – 1 125 гривен.