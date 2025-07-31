В июле курс злотого был стабилен. Периодически происходили почти неощутимые колебания. В конце месяца злотый начал ощутимо дешеветь.

Как изменился официальный курс злотого? 31 июля, официальный курс злотого составил – 11,28 гривны (+1 копейка, по сравнению с 30 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Украинцам доступна компенсация стоимости продуктов: как получить льготу Какой курс злотого в банках и обменниках? Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках: покупка – 11 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 30 июля);

продажа – 11,60 гривны за злотый (+5 копеек). В обменниках изменения следующие: покупка – 11,25 гривны за злотый (-10 копеек);

продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений). За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых? в банке приобрести 100 злотых можно за примерно – 1 160 гривен;

в обменнике такое приобретение обойдется в ориентировочно – 1 145 гривен. Сколько можно получить за 100 злотых сейчас? если обменивать 100 злотых в банке, есть возможность получить ориентировочно – 1 100 гривен;

в обменнике, в свою очередь, удастся выручить примерно – 1 125 гривен.