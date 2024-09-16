Цены на сигареты в Украине вырастут из-за новых акцизных ставок

В Украине существенно возрастет ставка акциза на сигареты уже в 2025 году. Важно, что новые ставки будут зафиксированы не в гривнах, а в евро.

Как поднимут акциз на сигареты

В 2025 году специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра вырастет на 23,4%. Теперь акциз составит 58 евро за 1000 штук, тогда как сейчас, он составляет 47 евро. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2025 год.

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Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% - с 63,45 до 78 евро за 1000 единиц продукции. А с 1 октября 2024 года ставки акцизного налога будут рассчитываться в евро, а не в гривнах.

Обратите внимание! Акциз на алкоголь останется без изменений.

Поэтому, такие изменения предусматривают дополнительные поступления в размере 27,1 миллиарда гривен. В частности, повышение ставок акцизного налога на табачные изделия принесет 22,6 миллиарда гривен, а налог на добавленную стоимость от расширения базы налогообложения (из-за повышения акцизных ставок) - еще 4,5 миллиарда гривен.