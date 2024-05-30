Более 10 долларов за литр: почему любителям апельсинового сока придется платить больше

Апельсиновый сок начал дорожать. Ситуация критическая, производители говорят, что такого кризиса еще не было.

Почему так выросли цены

Бразилия является крупнейшим мировым экспортером апельсинов. Однако, ухудшение погодных условий и увеличение количества болезней значительно уменьшило урожай этого цитруса.

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Производители ищут альтернативные варианты для преодоления кризиса. Одним из таких является использование других цитрусов, в частности мандаринов.

На самом деле рост цен начался еще в конце 2022 года. Тогда, в результате масштабного урагана и низких температур было уничтожено значительный урожай апельсинов во Флориде. Из-за катастрофы увеличились и фьючерсы на апельсиновый сок.

На сколько выросли цены

Производитель цитрусов Fundecitrus оценил, что производство апельсинов в этом году сократилось на четверть – до 232 миллионов ящиков апельсинов.

На этой неделе стоимость концентрированного апельсинового сока, продаваемого на Intercontinental Exchange в Нью-Йорке достигла 4,92 доллара за фунт. Цена выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот рекорд может в корне изменить рынок апельсинового сока. Большинство производителей, чтобы скорректировать текущую ситуацию, могли бы прибегнуть к проверенному методу. То есть, смешать замороженные запасы сока с изготовленным недавно.

Однако этом году реализовать этот метод проблематично. Срок годности замороженного сока – 2 года, а урожай значительно сократился еще в 2022 году. Соответственно, достаточного количества запасов для таких действий просто нет.