Чому так виросли ціни

Бразилія є найбільшим світовим експортером апельсинів. Однак, погіршення погодних умов та збільшення кількості хвороб значно зменшило врожай цього цитрусу.

Читайте також В ЄС урізають виплати для українських пенсіонерів: яка країна пішла на такий крок

Виробники шукають альтернативні варіанти для подолання кризи. Одним з таких є використання інших цитрусів, зокрема мандаринів.

Насправді зростання цін почалося ще в кінці 2022 року. Тоді, внаслідок масштабного урагану і низьких температур було знищено значний врожай апельсинів у Флориді. Через катастрофу збільшились і ф'ючерси на апельсиновий сік.

Зверніть увагу! Виробник цитрусів Fundecitrus оцінив, що виробництво апельсинів цьогоріч скоротилась на чверть – до 232 мільйонів ящиків апельсинів.

На скільки зросли ціни

На цьому тижні вартість концентрованого апельсинового соку, що продається на Intercontinental Exchange у Нью-Йорку сягнула 4,92 долара за фунт. Ціна зросла майже двічі у порівнянні з аналогічним періодом торік.

Цей рекорд може докорінно змінити ринок апельсинового соку. Більшість виробників, щоб скоригувати поточну ситуацію могли б вдатися до перевіреного методу. Тобто, змішати заморожені запаси соку з виготовленим нещодавно.

Однак, цьогоріч реалізувати цей метод проблематично. Строк придатності замороженого соку – 2 роки, а врожай значно скоротився ще у 2022 році. Відповідно, достатньої кількості запасів для таких дій просто немає.