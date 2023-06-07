Заденет и бизнес, и обычных украинцев: какие последствия подрыва Каховской ГЭС для экономики

Подрыв россиянами Каховской ГЭС нанес большой ущерб экономике Украины – пострадали и аграрии, и бизнес, и обычные украинцы. Однако если бы дамбу контролировала Украина, потери могли быть меньше. Но цель россиян – нанесение максимального ущерба региону.

Ущерб из-за подрыва ГЭС

Как рассказал 24 Каналу экономист Илья Несходовский, общий ущерб от трагедии является комплексом потерь в отдельных направлениях. Прежде всего, речь идет о прямом ущербе, связанном с фактическим уничтожением водохранилища.

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Другая проблема – населенные пункты, находящиеся возле водохранилища, а также предприятия, потеряют доступ к воде.

Илья Несходовский Директор Института социально-экономической трансформации Если вода опустится больше, чем на, если не ошибаюсь, 4,5 метра, то ее поставка уже фактически будет невозможна. Или нужно будет использовать специальные технические средства для того, чтобы доставлять воду в места использования.

Не менее важны, подчеркивает эксперт, убытки для жилой инфраструктуры. Ведь многие подтопленные дома вряд ли смогут использоваться в дальнейшем. А потому их необходимо будет "снести и построить новые".

Это и вопрос подвалов, огородов. Смыл, посев. Уничтожение собственных вещей, а также техники, которая была затоплена,

– констатирует эксперт.

Ущерб мог бы быть меньше

Оценивать же ущерб от трагедии в ту или иную конкретную сумму, отмечает Несходовский, сейчас сложно. Для этого нужно подождать минимум неделю – для того, чтобы:

спала вода;

понять, на каком уровне она остановится – ведь это будет значительно влиять на оценку.

Впрочем, констатирует эксперт, ущерб мог бы быть меньше – если бы дамбу не контролировали россияне.

Украина тогда отправила бы туда грузовики, которые засыпали бы этот прорыв. Россия не дает этого сделать. Ее цель – нанести максимальный ущерб региону. Чтобы оставить его в каком-то разрушенном состоянии,

– подчеркнул он.

Речное судоходство будет жить

Вместе с тем, отмечает Несходовский, речное судоходство в регионе будет жить. Однако его работа изменится.

Надо будет прокладывать новые пути. Да, использование портов на водохранилище невозможно. Но баржи могут подходить и выше по течению. Трудности есть, но крест на этом я бы не ставил,

– объяснил эксперт.

Полмиллиона гектаров земли без орошения

Отдельные убытки несет и аграрный сектор. Как рассказал 24 Каналу аграрий Денис Марчук, около 500 тысяч гектаров земли в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях фактически останутся без орошения. Что, учитывая погодные условия юга Украины, "приведет к большим потерям в контексте нашего экспортного потенциала зерновых и масличных".

Денис Марчук Заместитель директора Всеукраинского аграрного совета Также юг был одним из ключевых регионов по выращиванию овощной группы. И нехватку предложения оттуда мы уже ощущаем из-за оккупации, что приводит к удорожанию овощей. А теперь мы потеряли поставки туда воды. Отрасль потеряли на многие годы .

Со своей стороны Несходовский отмечает: из-за потери мелиорации земель фермеры, специализировавшиеся на выращивании зерна, перейдут на другие культуры. Что приведет к сокращению его производства на около 20%.

Другая проблема, по его словам, в том, что в случае значительного обмеления Каховского водохранилища влажность воздуха в этом регионе упадет. Следствие – засушивание территории, что также ударит по сельскому хозяйству

Дефицита овощей не будет

Денис Марчук также отметил, что ожидать возникновения резкого дефицита овощей в Украине не стоит. Ведь во время полномасштабной войны центральные и западные регионы нарастили их выращивание.

Предложение должно быть достаточно высоким. Также существуют разные программы поддержки, развития овощеводства в Украине. Плюс много было заложено программ для домашних хозяйств. Мы не ожидаем какого-нибудь большого дефицита,

– объяснил аграрий.