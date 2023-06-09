В Украине строят новые водопроводы из-за подрыва Каховской ГЭС: какие города обеспечат водой

Чтобы обеспечить поставку воды в населенные пункты, которые из-за подрыва Россией Каховской ГЭС рискуют остаться без водоснабжения, в Украине создадут новые магистральные водопроводы. На строительство потратят 1,5 миллиарда гривен.

Где будут строить

Общая протяженность новых водопроводов составит 87 километров. Ожидается, что они обеспечат пропуск около 300 тысяч кубометров воды в сутки. При этом, при необходимости, этот объем смогут увеличивать.

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Строить планируют по направлениям:

Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище;

Марганец – Никополь, Хортица – Томаковка.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время. Ответственным за реализацию проектов будет Госагентство по восстановлению.

Кроме того, сообщил глава правительства, на обеспечение потребностей в воде трем областям выделено почти 846 миллионов гривен. Речь идет о:

Херсонской;

Николаевской;

Запорожской;

Днепропетровской области.

Во сколько Украине обойдется новая гидроэлектростанция

, россияне взорвали Каховскую ГЭС утром 6 июня Это, угрожающая стране экологической катастрофой и дефицитом питьевой воды.

Раньше в Минэкономики посчитали, что строительство новой гидростанции вместо Каховской ГЭС обойдется в свыше 1 миллиарда долларов.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер – министр экономики Цена строительства новой ГЭС может стоить около 1 миллиарда долларов, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины.

По данным госорганов,