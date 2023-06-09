В Украине строят новые водопроводы из-за подрыва Каховской ГЭС: какие города обеспечат водой
Источник:Кабинет Министров Украины
Чтобы обеспечить поставку воды в населенные пункты, которые из-за подрыва Россией Каховской ГЭС рискуют остаться без водоснабжения, в Украине создадут новые магистральные водопроводы. На строительство потратят 1,5 миллиарда гривен.
Где будут строить
Общая протяженность новых водопроводов составит 87 километров. Ожидается, что они обеспечат пропуск около 300 тысяч кубометров воды в сутки. При этом, при необходимости, этот объем смогут увеличивать.
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Строить планируют по направлениям:
- Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище;
- Марганец – Никополь, Хортица – Томаковка.
Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время. Ответственным за реализацию проектов будет Госагентство по восстановлению.
Кроме того, сообщил глава правительства, на обеспечение потребностей в воде трем областям выделено почти 846 миллионов гривен. Речь идет о:
- Херсонской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Днепропетровской области.
Во сколько Украине обойдется новая гидроэлектростанция
Раньше в Минэкономики посчитали, что строительство новой гидростанции вместо Каховской ГЭС обойдется в свыше 1 миллиарда долларов.
Цена строительства новой ГЭС может стоить около 1 миллиарда долларов, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины.