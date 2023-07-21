Сумма огромна: сколько будет стоить Украине восстановление Каховской ГЭС

После совершенного теракта россиянами на Каховской ГЭС в Украине намерены построить станцию. Если подсчитать все сроки реализации проекта восстановления, то на строительство может уйти до 10 лет.

Что предполагает проект восстановления ГЭС

Накануне правительство Украины приняло проект восстановления Каховской ГЭС, которую месяц назад взорвали российские военные. Директор департамента инвестиционной экспертизы и поддержки Укргидроэнерго Олег Ососков в эфире телемарафона, передает 24 канал, рассказал, что на сегодняшний день предусмотрено 2 этапа восстановления.

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Первый – это разработка проектной документации на гидротехнические сооружения, которые обеспечат будущую строительную площадку для осушения разрушенной территории.

В этот этап входят еще и исследования режимов работы Днепровской ГЭС в Запорожье, которая в связи с тем, что на сегодняшний день водохранилище Каховское и нижнее находятся на уровне 12 метров. Поэтому сейчас мы проводим исследования или сможет станция работать в таком режиме, учитывая конец летнего сезона, когда уровни воды в Днепре будут падать.

– говорит Ососков.

Второй – после освобождения правобережья Днепра начать строительство этих гидротехнических сооружений. Это будут временные дамбы для того, чтобы можно было защитить котлован строительства и направить русло Днепра из-за той части водосливной дамбы, которая осталась не разрушена после подрыва россиянами.

После расчистки и разборки разрушенных конструкций будет разработан проект на восстановление Каховской ГЭС.Впрочем, в этот период не входит физическое строительство ГЭС.

По словам директора департамента сама реализация проекта восстановления займет около 6 лет.

Сколько на это уйдет средств

По словам Ососкова, сейчас идет подготовка задачи на проектирование с генеральным проектировщиком "Укргидропроект" – это Харьковский ведущий институт, который проектирует практически всю гидроэнергетику в Украине и за ее пределами.

Первым этапом будет заключение договора этого проектного решения. А также аналитика по работе режимов работы ДнепроГЭС. И, при необходимости, принятие мер по обеспечению работы этой станции,

– добавил Олег Ососков.