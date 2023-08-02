Пенсия по инвалидности или по возрасту: где выше выплаты

Украинские пенсионеры вынуждены постоянно искать пути, как повысить суммы своих выплат. Какую пенсию выгоднее выбрать: по возрасту или по инвалидности, рассказываем дальше.

Какая пенсия более выгодна: по инвалидности или по возрасту

У некоторых украинских пенсионеров есть выбор, какие именно выплаты им выбрать, чтобы получать больше. Для того чтобы сделать выбор, в первую очередь нужно подсчитать сумму обеих пенсий.

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При назначении возрастной пенсии на ее размер влияют следующие факторы:

возраст человека;

трудовой стаж;

место регистрации гражданина;

род деятельности и размер заработной платы

В пенсии по инвалидности важнейшую роль играет именно группа, то есть то, насколько человек потерял трудоспособность.

Какие пенсии по инвалидности в Украине

Со дня назначения инвалидности человеку начинают начислять страховой стаж, который не учитывается, если лицо выберет пенсию по возрасту.

Сумма таких выплат определяется индивидуально, согласно состоянию здоровья, стажа, возрасту и роду деятельности человека. Правительство установило четкий процент, сколько получит пострадавшее лицо в отношении назначенной по возрасту пенсии:

100% – I группа;

90% – ІІ группа;

50% – ІІІ группа.

Однако, несмотря на это соотношение, в Украине четко определен минимальный размер пенсии по инвалидности:

И группа – это 2 300 гривен;

ІІ и ІІІ группы – в случае, если лицо не работает – 2 100 гривен;

ІІ и ІІІ группы – если продолжает работать – 2093 гривны.

Какие пенсии по возрасту в Украине

Последняя индексация пенсий произошла в марте 2023 года.

Однако значительные повышения у некоторых категорий населения произошли и в июле. Увеличение выплат коснулось ученых, государственных и общественных деятелей, народных депутатов.

Государство постепенно повышает уровень пенсий, однако ждать масштабных индексаций в этом году не стоит. В разговоре с 24 Каналом эксперт по вопросам социальной политики – Андрей Павловский рассказал, почему повышения выплат до конца 2023 года не будет.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Правительство всегда закон о бюджете закладывало 4 раза. То есть поквартально изменялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет.

Итак, выбирая для себя оптимальный вариант пенсии, учтите, что увеличения размера выплат в ближайшее время вероятно не будет.