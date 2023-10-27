Как подтвердить страховой стаж, если у вас нет трудовой книги

Вопрос начисления стажа до сих пор не отрегулирован. В некоторых случаях документальное подтверждение работы невозможно из-за потери архивов, в том числе советских.

Как подтвердить стаж без трудовой книги

В некоторых случаях сведения об опыте работы подтверждают благодаря другим документам, поскольку записи в трудовой книжке отсутствуют. Также дополнительные указания на стаж могут быть необходимы, если комиссия обнаружила ошибки во внесенных ранее данных.

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Какие документы подтверждают стаж:

трудовые договоры;

показатели свидетелей;

справки с места работы;

выписка из рабочих приказов;

сведения о зарплате (в том числе банковские переводы).

ФЛПы в течение своей деятельности также приобретают стаж.

Лицо получает стаж не только во время трудовой деятельности, но и в момент:

прохождения военной службы (в таком случае для подтверждения требуется военный билет);

нахождения в военно-лечебных учреждениях, комплектующих центрах;

обучения на дневной форме, в аспирантуре или на курсах повышения квалификации.

Женщина, родившая и находившаяся в декрете до 3 лет, имеет право на возмещение стажа за этот период. В случае смерти младенца, компенсируется время пока ребенок был жив и нуждался в материнском уходе.