Как подтвердить страховой стаж, если у вас нет трудовой книги

27 октября 2023, 15:13
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Источник:

ПФУ

Вопрос начисления стажа до сих пор не отрегулирован. В некоторых случаях документальное подтверждение работы невозможно из-за потери архивов, в том числе советских.

Как подтвердить стаж без трудовой книги

В некоторых случаях сведения об опыте работы подтверждают благодаря другим документам, поскольку записи в трудовой книжке отсутствуют. Также дополнительные указания на стаж могут быть необходимы, если комиссия обнаружила ошибки во внесенных ранее данных.

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Какие документы подтверждают стаж:

  • трудовые договоры;
  • показатели свидетелей;
  • справки с места работы;
  • выписка из рабочих приказов;
  • сведения о зарплате (в том числе банковские переводы).
Обратите внимание! ФЛПы в течение своей деятельности также приобретают стаж.

Лицо получает стаж не только во время трудовой деятельности, но и в момент:

  • прохождения военной службы (в таком случае для подтверждения требуется военный билет);
  • нахождения в военно-лечебных учреждениях, комплектующих центрах;
  • обучения на дневной форме, в аспирантуре или на курсах повышения квалификации.
Заметьте! Женщина, родившая и находившаяся в декрете до 3 лет, имеет право на возмещение стажа за этот период. В случае смерти младенца, компенсируется время пока ребенок был жив и нуждался в материнском уходе.
Автор: Анастасія Зорик