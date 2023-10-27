Как подтвердить страховой стаж, если у вас нет трудовой книги
27 октября 2023, 15:13Читати новину українською
Источник:ПФУ
Вопрос начисления стажа до сих пор не отрегулирован. В некоторых случаях документальное подтверждение работы невозможно из-за потери архивов, в том числе советских.
Как подтвердить стаж без трудовой книги
В некоторых случаях сведения об опыте работы подтверждают благодаря другим документам, поскольку записи в трудовой книжке отсутствуют. Также дополнительные указания на стаж могут быть необходимы, если комиссия обнаружила ошибки во внесенных ранее данных.
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Какие документы подтверждают стаж:
- трудовые договоры;
- показатели свидетелей;
- справки с места работы;
- выписка из рабочих приказов;
- сведения о зарплате (в том числе банковские переводы).
Лицо получает стаж не только во время трудовой деятельности, но и в момент:
- прохождения военной службы (в таком случае для подтверждения требуется военный билет);
- нахождения в военно-лечебных учреждениях, комплектующих центрах;
- обучения на дневной форме, в аспирантуре или на курсах повышения квалификации.