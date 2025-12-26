Света нет, а счетчик продолжает "крутить": в чем причина

Из-за массированных атак России на украинскую энергосистему в большинстве областей Украины ежедневно ограничивают потребление электроэнергии. Впрочем, многие украинцы жалуются, что даже с отключениями света счетчики продолжают накручивать десятки киловатт.

Почему "крутят" счетчики?

Это не связано с ошибками учета потребления электроэнергии или неисправностью самих приборов, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

В компании объяснили, что потребление электроэнергии даже при отключении света почти не меняется. На это влияет именно поведение украинцев. Ведь они пользуются светом не менее, просто иначе.

Дело в том, что сейчас люди не отказываются от пользования электроприборами, но ждут, когда появится электроэнергия. А тогда сразу включают все возможные приборы:

стиральную машину;

бойлер;

электроплитку;

зарядные устройства.

В итоге потребление электроэнергии происходит очень концентрировано, а нагрузка на систему резко возрастает.

Все потребление сжимается в короткий период. Поэтому за месяц может выйти киловатт почти столько же, даже с графиками отключения,

– говорят в ДТЭК.

Что еще влияет на суммы в платежках?

В то же время неожиданные суммы в платежках за свет могут возникать еще по одной причине – из-за показаний счетчика.

Если человек не передает вовремя своему облэнерго показатели потребленной за месяц электроэнергии, то сумму ему начислят по среднему месячному потреблению предыдущих периодов. Тогда как среднее значение не всегда показывает реальное потребление света.

Что делать? Передавать показатели ежемесячно и после возвращения света включать технику постепенно,

– советуют в ДТЭК.

Заметьте, что показатели счетчика электроэнергии нужно передавать оператору системы расчета (ОСР) за два дня до завершения месяца расчета или до 3 числа следующего.

Сделать это можно несколькими способами:

позвонить в колл-центр облэнерго и указать объем потребленной электроэнергии;

ввести показатели счетчика в личном электронном кабинете на сайте облэнерго;

указать потребление за месяц с помощью чат-бота компании в Viber или Telegram.

Важно! Данные со счетчиков горячей и холодной воды нужно передать до 28 числа текущего месяца. А информацию за потребленный газ – с 1 по 5 число каждого месяца за предыдущий, отмечает "Нафтогаз".

О чем предупреждают энергетики?