Как и когда передать показатели за свет, чтобы сэкономить

Подача показаний счетчика электроэнергии является ключевым для получения корректных, не завышенных сумм в платежках. В то же время важно помнить как и когда правильно это делать.

Как передать показатели за свет вовремя

Всем потребителям следует помнить, что несвоевременное представление показателей света приведет к тому, что их не засчитают. В таком случае сумму рассчитают на основе среднего потребления электроэнергии за последний период.

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Таким образом, показатели счетчика электроэнергии следует передавать за два дня до окончания текущего календарного месяца, а также в течение 1-3 числа следующего месяца.

Как известно, показатели можно передать одним из следующих способов:

Через личный кабинет на сайте ДТЭК. Позвонив в колл-центр ОСР. Написав в ОСР через чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger. Через компанию Yasno: достаточно указать свой лицевой счет и ввести показатели. С помощью Приват24.

Обратите внимание! Подача показателей помогает избежать расхождений между расчетным и фактическим потреблением электроэнергии, обеспечивая выставление счетов только за реально использованное электрическое освещение.