Вот-вот надо сделать: когда передавать показания счетчиков света
23 сентября 2024, 18:43Читати новину українською
В конце каждого месяца украинцы должны передавать показания счетчиков для своих поставщиков коммунальных услуг. Это нужно для верного начисления сумм в платежках.
Когда подавать показания счетчиков света
Показатели света передают ежемесячно за два дня до окончания текущего и в течение 1-3 числа следующего месяца. Это нужно, чтобы украинцам начисляли правильные суммы в платежках.
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Сделать это можно следующими способами:
- через сайт оператора системы расчета (ОСР) (через личный кабинет);
- позвонить в колл-центр ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- в личном кабинете на сайте ДТЭК;
- через компанию Yasno;
- с помощью Приват24.
Напомним! Сейчас тариф на свет для украинцев составляет 4,32 гривны за каждый киловатт-час.