Вот-вот надо сделать: когда передавать показания счетчиков света

23 сентября 2024, 18:43
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Автор: Татьяна Стельмах

В конце каждого месяца украинцы должны передавать показания счетчиков для своих поставщиков коммунальных услуг. Это нужно для верного начисления сумм в платежках.

Когда подавать показания счетчиков света

Показатели света передают ежемесячно за два дня до окончания текущего и в течение 1-3 числа следующего месяца. Это нужно, чтобы украинцам начисляли правильные суммы в платежках.

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Сделать это можно следующими способами:

  • через сайт оператора системы расчета (ОСР) (через личный кабинет);
  • позвонить в колл-центр ОСР;
  • через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • в личном кабинете на сайте ДТЭК;
  • через компанию Yasno;
  • с помощью Приват24.

Напомним! Сейчас тариф на свет для украинцев составляет 4,32 гривны за каждый киловатт-час.